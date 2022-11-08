TikTok'ta tepki çeken görüntüler! Para gelsin diye oğluna öyle bir şey yaptırdı ki..."Para için yapmayacakları şey yok"

TikTok'ta canlı yayın açan bir adamın oğlunun videoya dahil olmasından sonra yaşananlar izleyenlerin tepkisine neden oldu.

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Aktif bir şekilde kullanılan TikTok'ta gün geçtikçe şaşırtıcı videolar gelmeye devam ediyor. Her seferin de daha kötü ne olabilir ki diye düşündüren videolara bir yenisi hız kesmeden ekleniyor. Dün de bir TikTok kullanıcısının oğlu ile yaptığı canlı yayını izleyenler gördüklerine inanamadı.

TikTok'ta tepki çeken görüntüler! Para gelsin diye oğluna öyle bir şey yaptırdı ki...Para için yapmayacakları şey yok

DANSÖZ GİBİ OYNATTI

TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan bir adam normal bir şekilde başladığı yayına oğlunu gelip dansöz gibi oynamasıyla devam etti. Küçük çocuğun o hallerini görenler gözlerine inanamazken, babanın para akışının olduğunu görmesi sonrası oğlunu daha çok oynattığı kaydedildi.

TikTok'ta tepki çeken görüntüler! Para gelsin diye oğluna öyle bir şey yaptırdı ki...Para için yapmayacakları şey yok

Her para akışında daha da keyiflenen baba oğlunun o hallerine alkış yaparak da eşlik etmeye çalıştı. Sosyal medya kullanıcıları bir babanın para için oğluna bunları yaptırmasına tepki gösterdi.

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