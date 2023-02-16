Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Jansink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Jansink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Jansink 16 Mart 2003 tarihinde Oldenzaal şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Jansink Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSB Soccer yapmaktadır. Timo Jansink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heracles Almelo futbol takımında oynamaktadır. Heracles Almelo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timo Jansink'nin Heracles Almelo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timo Jansink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Jansink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Jansink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Jansink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2020 yılında Twente U18

1 Ocak 2021 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2022 yılında Heracles Almelo

Timo Jansink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Jansink şuan Heracles Almelo takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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