Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti
Türk pop müziği yorumcusu Timur Selçuk yaşamını yitirdi. Selçuk'un eşi yaptığı açıklamada, ''Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.'' dedi.
Besteci ve piyanist olan 74 yaşındaki Timur Selçuk hayatını kaybetti.
Timur Selçuk'un eşi, cnnturk.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.
Timur Selçuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Timur Selçuk neden öldü?