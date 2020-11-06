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Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop müziği yorumcusu Timur Selçuk yaşamını yitirdi. Selçuk'un eşi yaptığı açıklamada, ''Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.'' dedi.

Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti


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