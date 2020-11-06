Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti

Besteci ve piyanist olan 74 yaşındaki Timur Selçuk hayatını kaybetti.

Timur Selçuk'un eşi, cnnturk.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.

Timur Selçuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Timur Selçuk neden öldü?