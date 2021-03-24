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Tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

Orhangazi'de meydana gelen olayda yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybeden sürücü eve çarparak durdu. Kaza sırasında elektrik direği de devrilince mahalle elektriksiz kaldı.

Tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

Orhangazi’ye bağlı Bayırköy mahallesinde saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre yola çıkan tır sürücüsü, Bayırköy Mahallesi'nden geçerken yağıştan dolayı aracın kontrolünü kaybederek eve çarptı. Kazada, elektrik diğerinin devrilmesiyle zor anlar yaşandı.

Tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kazadan dolayı eve giren tır elektrik direğinin devrilmesine sebep olunca Bayırköy'ün tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Tırın çarptığı evde yaşayanlar durumun gece uyudukları sırada olduğunu belirterek, "Çok büyük bir gürültü yaşandı. Çok korktuk. Elektrikler kesilince deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda kamyonu gördük" şeklinde konuştular.

Köy muhtarı Abdi Ildız ise  elektriklerin kesintisi durumunu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

Kaza yapan fayans yüklü tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden çekildi. Bu işlemler sırasında Orhangazi-Yenişehir yolu trafiğe kapandı. UEDAŞ ekiplerinin çabası ile köye yeniden elektrik verildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldıTır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldıTır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

 

(İHA)

 

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