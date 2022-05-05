Tiryakiler güne kötü başladı! Sigara fiyatlarına zam geldi!

Tiryakileri üzecek haber geldi. Büfelere içtikleri markadan sigara almak için uğrayanlar zam haberini öğrenerek güne başladı.

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiaları sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı.

Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

SİGARANIN ZARARLARI

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.

Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Pankreas kanseri riski artar.

Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.

Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.

Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.

Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.

Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor.

Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.

Bundan nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.

Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir.

Akciğer kanseri

Ağız kanseri

Burun kanseri

Dudak kanseri

Boğaz kanseri

Gırtlak kanseri

Yemek borusu kanseri

Mesane kanseri

Böbrek kanseri

Karaciğer kanseri

Mide kanseri

Pankreas kanseri