Tokat Nüfusu 2020 - 2021 | Tokat Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tokat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tokat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tokat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tokat nüfusu geçen yıla göre 14 bin 886 kişi azalarak 597 bin 861 kişi oldu ( 2019 yılında Tokat nüfusu 612 bin 747 kişiydi ) . İstanbul ilinde 297 bin 311 erkek, 300 bin 550 kadın yaşamaktadır.

Tokat Alan kodu nedir?

Tokat ilinin telefon alan kodu 0 356 şeklinde başlamaktadır.

Tokat yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tokat ilinin yüz ölçümü 10042 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 29 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tokat Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tokat ilinin plaka kodu 60 olarak belirlenmiştir.

Tokat 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tokat 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 597861

Tokat 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 297311

Tokat 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 300550

Tokat 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 35

Tokat 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,11 Kişidir.

Tokat 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,18 olduğu görülmektedir.

Tokat 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,33 olduğu görülmektedir.

Tokat 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 747 kişi boşanmıştır.

Tokat 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5797

Tokat 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 398991

Tokat 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 196802

Tokat 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 202189

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 198870

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 100509

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 98361

Tokat 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 60 kişidir.

Tokat 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 304938 Kadın : 307809 Toplam : 612747 Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.

Tokat 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194346 Kadın : 200760 Toplam : 395106

Tokat 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 110592 Kadın : 107049 Toplam : 217641

Tokat 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 305977 Kadın : 306669 Toplam : 612646 Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.

Tokat 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 191454 Kadın : 194765 Toplam : 612646

Tokat 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114523 Kadın : 111904 Toplam : 226427

Tokat 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 299519 Kadın : 302567 Toplam : 602086 Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.

Tokat 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 192366 Kadın : 197237 Toplam : 389603

Tokat 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 107153 Kadın : 105330 Toplam : 226427

Tokat 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 299262 Kadın : 303400 Toplam : 602662 Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.

Tokat 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 190621 Kadın : 196584 Toplam : 387205

Tokat 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108641 Kadın : 106816 Toplam : 215457

Tokat 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294381 Kadın : 299609 Toplam : 593990 Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.

Tokat 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 188120 Kadın : 191749 Toplam : 379869

Tokat 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 106261 Kadın : 107860 Toplam : 214121