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Tokat Nüfusu 2020 - 2021 | Tokat Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Tokat nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Tokat nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Tokat ilinin nüfusunun 597 bin 861 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Tokat yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Tokat Nüfusu 2020 - 2021 | Tokat Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tokat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tokat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tokat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tokat nüfusu geçen yıla göre 14 bin 886 kişi azalarak 597 bin 861 kişi oldu ( 2019 yılında Tokat nüfusu 612 bin 747 kişiydi ) . İstanbul ilinde 297 bin 311 erkek, 300 bin 550 kadın yaşamaktadır.

Tokat Alan kodu nedir?

Tokat ilinin telefon alan kodu 0 356 şeklinde başlamaktadır.

Tokat yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tokat ilinin yüz ölçümü 10042 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 29 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tokat Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tokat ilinin plaka kodu 60 olarak belirlenmiştir.

Tokat Nüfusu 2020 - 2021 | Tokat Yüzölçümü nedir?

Tokat 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tokat 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 597861

Tokat 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 297311    

Tokat 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 300550    

Tokat 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 35

Tokat 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,11 Kişidir.

Tokat 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,18 olduğu görülmektedir.

Tokat 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,33 olduğu görülmektedir.

Tokat 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 747 kişi boşanmıştır.

Tokat 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5797

Tokat 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 398991        

Tokat 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 196802

Tokat 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 202189           

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 198870

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 100509              

Tokat 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 98361

Tokat 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 60 kişidir.

Tokat Nüfusu 2020 - 2021 | Tokat Yüzölçümü nedir?

Tokat 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 304938  Kadın : 307809  Toplam : 612747  Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.  

Tokat 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194346  Kadın : 200760  Toplam : 395106  

Tokat 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 110592  Kadın : 107049  Toplam : 217641  

Tokat 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 305977  Kadın : 306669  Toplam : 612646  Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.  

Tokat 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 191454  Kadın : 194765  Toplam : 612646  

Tokat 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114523  Kadın : 111904  Toplam : 226427  

Tokat 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 299519  Kadın : 302567  Toplam : 602086  Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.  

Tokat 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 192366  Kadın : 197237  Toplam : 389603  

Tokat 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 107153  Kadın : 105330  Toplam : 226427  

Tokat 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 299262  Kadın : 303400  Toplam : 602662  Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.  

Tokat 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 190621  Kadın : 196584  Toplam : 387205  

Tokat 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108641  Kadın : 106816  Toplam : 215457  

Tokat 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294381  Kadın : 299609  Toplam : 593990  Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.  

Tokat 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 188120  Kadın : 191749  Toplam : 379869  

Tokat 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 106261  Kadın : 107860  Toplam : 214121  

 

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