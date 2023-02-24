TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde hasar gören binaların TOKİ eli ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalarına başladığını duyurdu.

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TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı

Deprem bölgesinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için zemin etüt çalışmasının tamamlandığı alanlarda TOKİ ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde hasar gören binaların TOKİ eli ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalarına başladığını duyurdu.

TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı

KURUM: TÜM CABAMIZ VATANDAŞLARIMIZI BİR AN ÖNCE EVLERİNE KAVUŞTURMAK

İnşaat çalışmaları için sözleşmelerin imzalandığını ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk" ifadelerine yer verdi.

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