Tolga Sarıtaş, Bir Gece Ansızın ile hasrete son veriyor! Çukur'un senaristi yine kalemini konuşturacak!
Çukur’un senaristi Gökhan Horzum’un Ay Yapım için hazırladığı Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir ailenin hikayesini konu alan Bir Gece Ansızın dizisinin detayları ortaya çıktı.
Çukur'da ortaya çıkardığı karakterleri fenomen hale getiren dizinin senaristi Gökhan Horzum, yeni bir projeyi kaleme aldı. Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir ailenin hikâyesini konu alan Ay Yapım için hazırlanan dizinin adı “Bir Gece Ansızın" oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre projenin yönetmen koltuğunda son olarak “Doğduğun Ev Kaderindir”i çeken Çağrı Bayrak oturacak. Dizi için FOX’un ardından Show TV ile görüşüldüğü öğrenildi.
PARTNERİ KİM OLACAK?
Tolga Sarıtaş’ın kız kardeşi rolü için Hafsanur Sancaktutan’a, dizideki baba rolü için Ercan Kesal’la görüşüldüğü öğrenildi. Sarıtaş’ın partnerini kimin canlandıracağı ise henüz netleşmedi.