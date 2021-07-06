Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek ve başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş aynı projede buluştu.

Hazırlıkları bir süredir devam Yolun Açık Olsun filminin ödüllü yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in ekibiyle birlikte hazırlıkları tamamlandı ve çekimlere bugün itibari ile başlandı.

ALPAY ATALAN DA KATILDI

TV100'de yer alan habere göre Netflix'te yayınlanacak olan Lanistar Medya imzalı filmin oyuncu kadrosuna deneyimli oyuncu Alpay Atalan da dahil oldu.

Eylül ayında seyirciyle buluşması planlanan filme sosyal medyadan oldukça güzel tepkiler geldi.

“Heyecanlı bir yolculuk başladı, yolunuz açık olsun” diye yorum bırakan takipçiler, Engin Akyürek ile Tolga Sarıtaş ikilisinin bir yapımda buluşmasından da son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun filmi oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak?