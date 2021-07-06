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  3. Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

Yakışıklı oyuncular Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'in Yolun Açık Olsun isimli yeni filminin çekimlerine başlanıldığı öğrenildi.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek ve başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş aynı projede buluştu. 

Hazırlıkları bir süredir devam Yolun Açık Olsun filminin  ödüllü yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in ekibiyle birlikte hazırlıkları tamamlandı ve çekimlere bugün itibari ile başlandı.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

ALPAY ATALAN DA KATILDI

TV100'de yer alan habere göre  Netflix'te yayınlanacak olan  Lanistar Medya imzalı filmin oyuncu kadrosuna deneyimli oyuncu Alpay Atalan da dahil oldu.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

Eylül ayında seyirciyle buluşması planlanan filme sosyal medyadan oldukça güzel tepkiler geldi.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

“Heyecanlı bir yolculuk başladı, yolunuz açık olsun” diye yorum bırakan takipçiler, Engin Akyürek ile Tolga Sarıtaş ikilisinin bir yapımda buluşmasından da son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'i buluşturan filmin çekimleri başladı! Filme sürpriz bir isim de dahil oldu!

{TITLE_STRIP}Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun filmi oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak?

 

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