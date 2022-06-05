Tolgahan Nurhak'tan asılsız Berdan Mardini haberlerine sitem! Mardini 3 duruşmaya katılmadı, Nurhak adalet istedi

Futbolda transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak'ın Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilmişi. Berdan Mardini'nin şikayeti sonrası Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 3. duruşma geride kaldı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA YAŞANANLAR

Geçtiğimiz günlerde görülen 3. duruşmada futbolcu Tolgahan Nurhak avukatıyla birlikte hazır bulunurken, türkücü Berdan Mardini ve avukatı duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan futbolcu Tolgahan Nurhak, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti. Mahkeme başkanı müşteki Berdan Mardini ve avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtti.

Mardini'nin ve avukatının davaya katılmaması sonrası mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek davayı erteledi.

"BERDAN MARDİNİ KARŞIMIZA ÇIKAMIYOR"

Yaşanan sürece ilişkin olarak açıklama yapan Tolgahan Nurhak, Berdan Mardini'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğunu anımsatarak, “Bu 3. gelmemiz ama kendisi karşımıza çıkmıyor. Bu dosyada üzerime atılı suçla benim bir alakam yok. Bunu sürekli dile getiriyorum. Sırf bu dosyadan dolayı hakkımda asılsız haberler yapılıyor. Dosyada sadece kendisinin ismi var ancak haber siteleri ‘Birçok ünlü’ falan yazmış. Dosyada böyle bir şey yok. Ben futbolla gündeme gelmek istiyorum" dedi.

"HABERLER, BENİ KARİYERİMİ, AİLEMİ RAHATSIZ EDİYOR, OLAYLA ALAKAM YOK"

Olayın yaşandığı tarihte Gaziantep’te olmadığını ve elinde bununla ilgili delilli ispatlı evraklarının olduğunu sözlerine ekleyen Nurhak, “Ben oynadığım futbol kulübünde başka bir şehirdeydim. Mahkeme heyeti Berdan Mardini duruşmaya katılmadığı belirtti. Bu da bizi mağdur ediyor. Transfer dönemi başladı. Benimle ilgilenen kulüpler var. Katar ligindeki üst düzey bir kulübe transfer olma durumum var. Ancak bu dosyayla gündeme gelmek istemiyorum. Asılsız haberlerle beni suçluyor. Olay kamuya döndü. Benden çıktı. Bu suçu işleyen kimse onu bulsunlar. Haberler beni, kariyerimi ve ailemi rahatsız ediyor. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Bundan sonrada hakkımda çıkan asılsız haberlere dava açarak cevap vereceğim” şeklinde konuştu.

"BENİM GELECEĞİMİ, ESKİ KULÜBÜMÜ ZORA SOKMAKTAN BAŞKA YAPILAN BİR ŞEY YOK"

Nurhak şunları kaydetti:

"Çıkan haberlerde o kadar asılsız şeyler var ki eski oynadığım kulüpte şuan bile olsun o kulübü gösteriyorlar. Sözleşmem bitti ve hala o kulüple anılıyorum. Benim için ve eski oynadığım kulübümü asılsız yapılan haberlerle benim geleceğimi ve eski kulübü zora sokmaktan başka yapılan bir şey yok."

Golcü futbolcu, kariyeri ve özel hayatını küçük düşürecek asılsız haberlerin çıkması durumunda haberi yapan yayın gruplarından davacı olacağını sözlerine ekledi.

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