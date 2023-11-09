Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda çıkan patlamadan sonra korkunç görüntüler ortaya çıktı, ölü ve yaralılar var

Hatay İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Olaya ait işte o korkunç görüntüler...

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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda çıkan patlamadan sonra korkunç görüntüler ortaya çıktı, ölü ve yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaralanan 13 işçiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda çıkan patlamadan sonraki işte o korkunç görüntüler!

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.

Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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