Türkiye-Rusya arasında yük taşıyan gemi arıza yapınca Karadenizde mahsur kaldı!

Türkiye-Rusya arasında yük taşımacılığı yapan bir gemi, Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında arıza yaptı. 2 gün boyunca Karadeniz'de mahsur kalan gemi, arızanın giderilmesinin ardından İstanbul'a doğru hareket etti.

İstanbul'dan Rusya'ya sebze, meyve ve hasta bezi gibi yükler taşıdığı belirtilen bir gemi Bartın'ın Amasra Limanı yakınlarında motorları durdu. Bir daha çalıştırılamayan gemi, 2 gün boyunca Amasra açıklarında bekledi.

Makine dairesindeki arıza nedeniyle hareket edemeyen gemide bulunan personel, hem bağlı bulundukları firma yetkililerinden hem de Amasra Limanı yetkililerinden yardım talebinde bulundu. Geminin ait olduğu firmanın İstanbul'daki yetkililerin girişimiyle gönderdiği teknik ekipler, balıkçı tekneleri ile gemiye götürüldü.

Ağır kış şartları öncesinde yeniden hareket ettirilmek istenen gemi, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yeniden hareket ettirilebildi. Karadeniz'de 2 gün boyunca mahsur kalan ve balıkçı teknelerinin yardımıyla teknik ekiplerin ulaştırıldığı gemi, arızanın giderilmesinin ardından İstanbul'a doğru hareket etti.

Öte yandan, Lider Ekspress isimli firmanın RO-RO kargo taşıması yapan bir gemi olduğu öğrenilirken, Rusya'ya yük bıraktığı ve İstanbul'a dönerken Amasra açıklarında arıza yaptığı belirtildi.

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