Tümamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduBekçi Kansu Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? Şehit mi oldu?Tuğamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTrafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduToz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTitreşimli Sac Kesme Makası Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduAntalya'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini 2. katın penceresinden attı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Toz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Toz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Toz Harç İmal İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Toz Harç İmal İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Toz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8181.68

Meslek Adı : Toz Harç İmal İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Derz, dolgu ve seramik yapıştırma harcı ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.

kur2-021.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Toz Harç İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Kum, çimento kullanımına göre silobas vb. malzemeler ile üretimin otomasyon olarak yapılmasına destek olmak,
b)    Üretim sırasında ürüne katılacak katkıların reçeteye göre tartımını yaparak hazırlamak
c)    Günlük kullanılacak palet ve ambalajın üretim alanına hazırlanması
d)    Torbaların üretime hazırlanması, şarj numarası ve tarihlerin basımı
e)    Otomatik dolum ve tartım yapan makineden çıkan torbalı ürünlerin paletleri dizilmesi ve paketlenmesi
f)    Çalışma bölgesindeki alet ekipmanın ve çalışma bölgesinin günlük  bakım, temizlik ve düzenini sağlamak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Toz Harç İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü mesleği için “8112.27” kod olarak kullanılır iken Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı mesleği için “7522.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Toz Harç İmal İşçisi Meslek Kodu “8181.68” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT