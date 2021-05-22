Toz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8181.68

Meslek Adı : Toz Harç İmal İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Derz, dolgu ve seramik yapıştırma harcı ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Toz Harç İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum, çimento kullanımına göre silobas vb. malzemeler ile üretimin otomasyon olarak yapılmasına destek olmak,

b) Üretim sırasında ürüne katılacak katkıların reçeteye göre tartımını yaparak hazırlamak

c) Günlük kullanılacak palet ve ambalajın üretim alanına hazırlanması

d) Torbaların üretime hazırlanması, şarj numarası ve tarihlerin basımı

e) Otomatik dolum ve tartım yapan makineden çıkan torbalı ürünlerin paletleri dizilmesi ve paketlenmesi

f) Çalışma bölgesindeki alet ekipmanın ve çalışma bölgesinin günlük bakım, temizlik ve düzenini sağlamak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Toz Harç İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü mesleği için “8112.27” kod olarak kullanılır iken Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı mesleği için “7522.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Toz Harç İmal İşçisi Meslek Kodu “8181.68” olarak belirlenmiştir.

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