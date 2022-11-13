Trabzon-Gümüşhane karayoluna düşen taş ve kaya parçaları büyük korku yaşattı

Trabzon'un Maçka ilçesi Başar mahallesi mevkiinde bu akşam yola düşen taş ve kaya parçaları şans eseri o an o bölgeden araçların yoldan geçmemesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Yola düşen kaya parçaları bir süre yolun kapanmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 21.10 sıralarında Trabzon-Gümüşhane karayolu 41. Kilometresinde Maçka ilçesi Başar mahallesi mevkiinde dik yamaçtan yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan araçların geçtiği sırada yaşanan olay nedeniyle korku ve panik yaşanırken, bu sırada Trabzon'a hasta götüren araç sahipleri çevredeki araç şoförlerinin yardımı ile kayaların bir kısmını yoldan kaldırarak hastalarını Trabzon'a ulaştırmayı başardı.

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YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olayın Jandarma, Bölge Trafik ve Karayolları ekiplerine haber verilmesinin ardından yolda ekipler tedbir alırken, yol yapılan çalışmaların ardından bir saat sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kara yolları ekiplerinin iş makinaları ile yoldaki kayaları ve taşları temizleme çalışması sürüyor.