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Trabzon Nüfusu 2020 - 2021 | Trabzon Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Trabzon nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Trabzon nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Trabzon ilinin nüfusunun 811 bin 901 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Trabzon yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Trabzon Nüfusu 2020 - 2021 | Trabzon Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Trabzon Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Trabzon nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Trabzon Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Trabzon nüfusu geçen yıla göre 2 bin 927 kişi artarak 811 bin 901 kişi oldu ( 2019 yılında Trabzon nüfusu 808 bin 974 kişiydi ) . İstanbul ilinde 402 bin 224 erkek, 409 bin 677 kadın yaşamaktadır.

Trabzon Alan kodu nedir?

Trabzon ilinin telefon alan kodu 0 462 şeklinde başlamaktadır.

Trabzon yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Trabzon ilinin yüz ölçümü 4628 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 68 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Trabzon Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Trabzon ilinin plaka kodu 61 olarak belirlenmiştir.

Trabzon Nüfusu 2020 - 2021 | Trabzon Yüzölçümü nedir?

Trabzon 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Trabzon 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 811901

Trabzon 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 402224              

Trabzon 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 409677              

Trabzon 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 27

Trabzon 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,07 Kişidir.

Trabzon 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 29,06 olduğu görülmektedir.

Trabzon 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,37 olduğu görülmektedir.

Trabzon 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 878 kişi boşanmıştır.

Trabzon 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 12595

Trabzon 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 811901   

Trabzon 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 402224

Trabzon 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 409677      

Trabzon 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Trabzon 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -     

Trabzon 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -     

Trabzon 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 174 kişidir.

Trabzon Nüfusu 2020 - 2021 | Trabzon Yüzölçümü nedir?

Trabzon 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 400723  Kadın : 408251  Toplam : 808974  Nüfus yoğunluğu : 173 kişidir.  

Trabzon 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 400723  Kadın : 408251  Toplam : 808974  

Trabzon 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Trabzon 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 399377  Kadın : 408526  Toplam : 807903  Nüfus yoğunluğu : 173 kişidir.  

Trabzon 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 399377  Kadın : 408526  Toplam : 807903  

Trabzon 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Trabzon 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 388713  Kadın : 397613  Toplam : 786326  Nüfus yoğunluğu : 169 kişidir.  

Trabzon 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 388713  Kadın : 397613  Toplam : 786326  

Trabzon 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Trabzon 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 385009  Kadın : 394370  Toplam : 779379  Nüfus yoğunluğu : 167 kişidir.  

Trabzon 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 385009  Kadın : 394370  Toplam : 779379  

Trabzon 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Trabzon 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 379708  Kadın : 388709  Toplam : 768417  Nüfus yoğunluğu : 165 kişidir.  

Trabzon 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 379708  Kadın : 388709  Toplam : 768417  

Trabzon 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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