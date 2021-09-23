Trabzon'da vaka sayıları adeta patladı! Yoğun bakımlar doldu, günlük 5-10 kişi ölüyor

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı Türkiye'de devam ederken Trabzon'da yaşanan gelişmeler tedirginlik yarattı. Özellikle günlük vaka sayılarında yaşanan yükseliş salgının kontrolünü ve hastanelerdeki yoğunluğu yönetmede sorunlar yaşatırken vefat sayıları ise üzücü bir gelişme olarak öne çıkıyor.

VAKA SAYILARI KORKUTAN DÜZEYDE

Salgın kaynaklı can kayıplarının 5 ila 10 olduğunu kaydeden Dr. Hakan Usta, yoğun bakımları dolu olarak hareket ettiklerini söyledi. Vefat eden kişilerle veya hastalığı yenen kişilerin servise çıkmasıyla birlikte acil servislerdeki yığılmayı yönetmeye gayret ettiklerini kaydeden Usta, " Vakalar günlük 500 ile 700 arasında gidip geliyor. Bu vaka sayısıyla servislerde baş edebiliyoruz ama yoğun bakımlarda sınırdayız" diye konuştu.

"SINIRDA BİR TABLOYLA GİDİYORUZ"

Kapalı alanlarda vatandaşların birbiriyle olan temasının artması durumunda sıkıntı yaşanacağını belirten Usta, "Şu haliyle de zaten sıkıntı ve sınırda bir tabloyla gidiyoruz. Bunun aşağıya çekilmesi gerekiyor. " dedi.

Aşılamanın önemine dikkat çeken Usta, "Hastalarımızın aşısını tamamlamamış ya da aşısını olmamış kişilerin büyük çoğunlukta olduğunu söylersek gelecekte de böyle devam ederse neyle karşılaşacağımızı vatandaşımızın takdirine bırakmak gerekiyor." diye konuştu.

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