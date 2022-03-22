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Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma heyecan yaratırken taraftarlar ise bilet satışını beklemeye koyuldu. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

'Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?' sorusu Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bordo-mavili taraftarların şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmak istemediği maç öncesi biletle de araştırılıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri 22 Mart 2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar passolig üzerinden biletler satın almaya başladı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak. Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka zirveyi yakından etkileyecek.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletlerinin satış fiyatı taraftarların şaşırmasına neden oldu. Karadeniz ekibi önceki müsabakaların aksine bilet fiyatlarında ciddi oranda artış yaptı. Sezon başında kombine bilet fiyatlarını 500 liradan satan Trabzonspor, şimdi ise neredeyse tek maç için bu fiyatı belirledi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

VIP Platinum: 3.250 TL

VIP Gold: 2.500 TL

VIP Silver: 1.750 TL

Batı: 750 TL

Doğu: 650 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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