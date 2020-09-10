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Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha: William Pottker

Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için girecek olan Trabzonspor, Brezilyalı kanat oyuncusu William Pottker'i gündemine aldı.

Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha: William Pottker

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, pandemi sürecinin ardından yaşadığı düşüş ile şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Yeni sezona da şampiyonluk iddiası ile hazırlanan bordo-mavililer, transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. 

Filip Novak ve Jose Sosa gibi iki önemli oyuncusu kaybeden Trabzonspor, şu ana kadar 5 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. Transferde diğer kulüplere göre daha sakin ilerleyen Karadeniz ekibi, aradığı kanat oyuncusunu Brezilya'da buldu.

Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha: William Pottker

Takvim'in haberine göre, Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki William Pottker gündeme geldi. 

Oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlayan bordo-mavililer, Internacional'e makul bir bonservis teklifi iletti. Maliyetli transferlerden kaçınmaya çalışan yönetim, Pottker'i kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Takımın bu sezon başındaki isim Eddie Newton, William Pottker transferine sıcak bakıyor. Teknik ekibinde onayı alınan transferde önümüzdeki günler belirleyici olacak. 

Trabzonspor'un gündemindeki William Pottker kimdir? Kaç yaşında? | KariyeriTrabzonspor'un gündemindeki William Pottker kimdir? Kaç yaşında? | Kariyeri

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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