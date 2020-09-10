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Trabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yok

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Anders Trondsen, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yok

Trabzonspor'da bu sezon transfer edilen Norveçli oyuncu Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. 

Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması:

"Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen Trondsen'in bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Trabzonspor, Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i yaz transfer döneminde Rosenborg'tan kadrosuna katmıştı.

Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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