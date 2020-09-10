Trabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yok

Trabzonspor'da bu sezon transfer edilen Norveçli oyuncu Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması:

"Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen Trondsen'in bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Trabzonspor, Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i yaz transfer döneminde Rosenborg'tan kadrosuna katmıştı.

Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?