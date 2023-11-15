Trabzonspor'dan 64 Amatör Kulübe destek!

Trabzonspor ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliği ile Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törenle altyapısı olan 64 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunuldu.

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Trabzonspor'dan 64 Amatör Kulübe destek!

Trabzonspor ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliği ile Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törenle altyapısı olan 64 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunuldu.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, amatör kulüplere her zaman değer verdiklerini söyledi.

Trabzonspor'dan 64 Amatör Kulübe destek!

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde Trabzonspor ve Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) işbirliğinde düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Burası tabi hepimizin geldiği yer. Biz Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak zaten hepimiz amatör kulüplerde yöneticilik kişilerden oluşuyoruz.

Trabzonspor'dan 64 Amatör Kulübe destek!

Trabzon'da bir Özkan Sümer Futbol Akademisi var bir de amatör kulüplerimiz var. Bizim altyapımız bunların hepsinin bir bütünüdür. Bizim sizlerden tek ricamız ASKF marifetiyle her türlü ihtiyacınıza biz Trabzonspor olarak sizlere hizmet etmekten dolayı memnuniyet duyarız. Hepinize bu sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinden oluşan koliler amatör kulüplerin yetkililerine dağıtıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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