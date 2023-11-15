91 yaşında vefat eden Kore gazisine son görev!

Sivas’ta yaşayan 91 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas kent merkezinde yaşayan bir çocuk babası Kore Gazisi Ahmet Türkoğlu yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkoğlu için öğle namazını müteakip Ayyıldız camiinde tören düzenlendi.
Törene, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Belediye Başkan Vekili Celal Şerbet, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Cüneyt Mutlu, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin yanı sıra protokol üyeleri ve Türkoğlu’nun yakınları katıldı.
Türkoğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Gaziler Mezarlığına defnedildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)