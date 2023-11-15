Atatürk'e benzetilen şahsın Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına davet edilmesi tepki topladı

Milas Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na Atatürk'e benzetilen bir şahsın askeri kıyafetle katılıp zeybek oynaması, Atatürk'ün suistimal edildiği gerekçesiyle tepki topladı.

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Atatürk'e benzetilen şahsın Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına davet edilmesi tepki topladı

Milas Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na Atatürk'e benzetilen bir şahsın askeri kıyafetle katılıp zeybek oynaması, Atatürk'ün suistimal edildiği gerekçesiyle tepki topladı.

Atatürk'ün suistimal edildiği yönünde sosyal medyada eleştirilere neden oldu

Etkinlikte, Atatürk'e olan benzerliği ile tanınan Nejdet Bardak'ın performansı, kamuoyunun dikkatini çekti. Bardak, Atatürk'ün mareşal üniformasının benzeriyle salona gelip davetlileri selamladı ve ardından smokin giyip Atatürk'ün imtiyaz madalyasının benzerini takarak zeybek oynadı. Ancak bu performans, Atatürk'ün suistimal edildiği yönünde sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Milas Belediyesi de eleştirilerin hedefi oldu.

Atatürk'e benzetilen şahsın Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına davet edilmesi tepki topladı

Mareşal kıyafetiyle sahneye çıkmış ve masaları selamlamıştı

Fethiye'de yaşayan Nejdet Bardak, Milas'ta bulunan özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Cumhuriyet'in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından davet edildiğini ifade etmişti. Bardak, Milas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte de mareşal kıyafetiyle sahneye çıkmış ve masaları selamlamıştı. Bu hareketi, bazı kesimler tarafından Atatürk'ün suistimal edilmesi olarak değerlendirildi ve tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar, Atatürk'ün bu şekilde masaları selamlayan bir figür olarak temsil edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Bardak'ın eylemlerini ve Milas Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan bu eylemi kınayarak Atatürk'ün bu tarz temsillerle suistimal edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu olaylar sonrasında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Milas Şubesine soruşturma açıldığı bildirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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