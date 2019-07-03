Trabzonspor'dan bir transfer daha! KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Ahmet Canbaz için Werder Bremen'le transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Werder Bremen'den orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ın transferini KAP'a bildirdi.
Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;
Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,
Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si, ödenecektir.
Ahmet Canbaz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
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