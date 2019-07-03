Trabzonspor'dan bir transfer daha! KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Werder Bremen'den orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ın transferini KAP'a bildirdi.

Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si, ödenecektir.

Ahmet Canbaz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir."