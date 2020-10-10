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Trabzonspor'dan tarihe geçen hakem protestosu!

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında oynanan hazırlık maçında Trabzonsporlu oyuncular santra vuruşunun ardından 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı.

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında oynanan hazırlık maçında Trabzonsporlu oyuncular yaptıkları hareketle gündemi geldi. Bordo mavililer Süper Lig'in ilk 4 haftasında oynanan maçlarda yaşanan hakem kararlarını protesto etmek amacıyla 40 saniye hareketsiz bekledi.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe.

Erzurumspor'un ilk 11'i : Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes.

Mücadelenin ilk yarısını Erzurumspor,  18.dakikada Ömer Şişmanoğlu ve  33. dakikada Ricardo Gomes'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

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Editör Ekibi


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