Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici

Türk sporun dört büyüklerinden bir tanesi olan Trabzonspor'un yıllardır borç batağına saplanması taraftarları derinden endişelendirmeye devam ediyor. 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan borcun katlanarak artması endişeleri bir kat daha artırdı. Trabzonspor'un 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan borcu. Detaylar haberimizde.

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Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı.

BU BORCUN SORUMLULARI KİMLER?

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur" dedi.

Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici

TRABZONSPOR BU BORCU NASIL ÖDEYECEK?

Mahmut Ören, Trabzonspor'un 31 Mayıs tarihine kadar 31 milyon Euro ödenmesi gerektiğini belirterek, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon Euro olduğunu belirtti.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA

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