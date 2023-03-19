Formula 1'in 2. Ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'ini Sergio Perez birincilikle tamamladı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Sergio Perez birincilikle tamamladı. Sezonun 2. mücadelesini Cidde sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde, 50 tur üzerinden yapıldı.

YARIŞIN ÖZETİ

Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı. İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.

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15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi. En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi. Alonso ise aldığı 5 saniye cezasına rağmen liderin 20.7 saniye gerisinde 3. oldu. Puanını 44'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark bir puana indi. Red Bull sürücülerini, 30 puanla Alonso izledi. Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

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Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 43

3. Fernando Alonso (İspanya): 30

4. Carlos Sainz (İspanya): 20

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20