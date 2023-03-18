Türkiye Hırvatistan maçının biletleri satışta! Biletlerin gelirleri depremzedelere

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Maçın genel bilet satışı ise yarın saat 17.30'da başlayacak.

Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 100 lira, doğu ve batı üst tribünler için 200 lira, doğu ve batı alt tribünler için 250 lira, VIP biletler için ise 400 lira olarak belirlendi. Localar konumuna göre koltuk başına 1000 ile 3 bin 500 lira arasında satışa sunulacak.

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Maça gidemeyecek taraftarlar, hatıra biletlerini 100 lira bedel ile www.passo.com.tr adresinden alabilecek.

Ay-yıldızlıların 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Ermenistan maçının her iki tarafın da kabulü ile UEFA tarafından alınan misafir seyircisiz oynama kararı dolayısıyla genel bilet satışları olmayacak. Maça ilişkin hatıra biletler de aynı adresten 100 lira bedelle satışa çıktı.

Bilet gelirleri deprem bölgesine

TFF, müsabaka bilet gelirlerinin tamamını bölgedeki depremzedelerin geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlayacak.

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Hem müsabaka biletleri hem de hatıra biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılacak.

Nike tarafından ücretsiz olarak "Omuz Omuza" kampanyası için yaptırılan imzalı ve imzasız A Milli Takım formaları da kampanyaya bağışlanmak üzere satılacak.