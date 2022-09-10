Trafik çilesi çekenler dikkat! İstanbul'da yarın yollar kapanacak, trafik yoğunluğu artabilir!

550 bireysel, 250 takım sporcu olmak üzere toplam 800 sporcunun mücadele edeceği 2022 Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve 2-3 kilometre yüzme olarak tamamlanacak parkurda ter dökecek. Etkinlik dolayısıyla İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak.

KÖRPÜ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK

Sporcuların bisiklet ile tamamlayacağı etap dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bir süreliğine trafiğe kapalı olacak.

Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında gerçekleştirilirken koşu etabı da Küçüksu-Çubuklu arasında olacak.

Organizasyonla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için parkurun bulunduğu ilçedeki bazı yollar 05:00-10:30 arası trafiğe kapatılacak. O yollardan Beykoz'da;

Triatlonun gerçekleştirileceği gün 05:00-09:30 saatları arasında Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolunun Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yöne trafik açık olmaya devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü yani Avrupa'dan Asya'ya olan yön 05:30-09:30 saatları arasında kapalı olacak. Asya'dan Avrupa'ya trafik akmaya devam edecek.

Saat 06.30-10.30 arasında da Küçüksu - Körfez Caddesi arası, çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.