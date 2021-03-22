TRT, CNN Türk ve Haber Türk'ten ekonomi hamlesi: Piyasa hareketlenince Döviz kuru barını kaldırdılar

Geçtiğimiz haftanın son gününde 7,21 seviyelerinde seyreden dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte yüzde 15 civarında artış göstererek 8,47 seviyelerine yükseldi. Henüz piyasalar açılmadan doların Türk Lirası karşısında yaşadığı bu değer ekonomistlerde endişe yaratırken TRT, CNN Türk ve Habertürk'ün ekranlarından Döviz kuru barını kaldırması tepkilere neden oldu.

ELVAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN KUR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son vermesi ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istikrar açıklamasının ardından duruldu.

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Ancak açıklamadan önce Asya piyasalarının açılmasıyla geçen haftayı 7,21 ile kapatan dolar/TL kuru gece yarısı 8,4786 seviyelerine kadar ulaştı. TRT, CNN Türk ve Habertürk televizyonlarında ise döviz kuru barını televizyon ekranından kaldırılması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TRT, CNN VE HABERTÜRK'E TEPKİ

Evrensel'in haberine göre; haber kanallarının standardı olan döviz kuru fiyatları ve Borsa İstanbul endeksinin yer aldığı bölümde TRT Haber ve Habertürk artık sadece saate yer verirken CNN Türk sadece internet adresine yer verdi.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasalar açılmadan ilk açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından dolar/TL için ilk fiyatlamalar Asya piyasalarından gelmişti. Piyasaların açılmasıyla dolar/TL İlk işlemlerde 8,47 seviyesine kadar yükselmişti.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Dolar/TL, 8,05'ler düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 9,60'ın altına geldi.