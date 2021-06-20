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TRT Genel Müdürü Eren açıkladı: Türkiye, Eurovision ile görüşmelere başladı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin Eurovision'a katılmak için yeniden görüşmelere başladığını dile getirdi.

TRT Genel Müdürü Eren açıkladı: Türkiye, Eurovision ile görüşmelere başladı

Milliyet Gazetesinden Ali Eyüboğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Türkiye'nin 2013  yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışması hakkında da değerlendirmede bulunan İbrahim Eren, TRT yönetim kurulunun bu konuda geçmişte, 'Puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız’ diye almış olduğu karar olduğunu dile getirerek," Yönetim Kurulu’muz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz. Çok iyi biri geldi ‘Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem?” ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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