Resmi Gazete'de yayımlanarak görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ALBAYRAK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1952'de Trabzon'un Of ilçesinde doğan 69 yaşındaki Ahmet Albayrak, Yeni Şafak gazetesinin yayıncısıdır.

Bir aile şirketi olarak kurulan ve 1982 yılına kadar inşaat sektörü ile büyüyen Albayrak Grubu ortaklarındandır ve halen yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yeni Şafak gazetesi TVNET televizyonunun imtiyaz sahibidir.

Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden fakülte birincisi olarak mezun oldu.

2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.

Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Beş erkek kardeşiyle birlikte; Yeni Şafak gazetesi, yedi dergi ve iki TV kanalının sahibi olan Albayrak Yayın Holding A.Ş' nin hissedarı olan Ahmet Albayrak, Albayrak Holdi̇ng A.Ş'nin yönetim kurulu başkanıdır.

2009'da, Yeni Şafak gazetesine daha fazla reklam almak ve AK Parti'yi Trabzon'daki yerel seçimlerde desteklemek için çeşitli düzenlemeler yapmak için devlete ait olan Basın İlan Kurumunun üyelerini değiştirmek için planlar yaparken duyulduğu, sürmekte olan bir soruşturmanın bir parçası olarak kaydedilen telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştır.

Albayrak grubu, 1990'ların ortalarından bu yana, bazıları yolsuzluk iddialarına tabi olan onlarca kamu ihalesini aldı.