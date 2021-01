Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. Trump paylaşımında, Biden'ın 20 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını belirterek, "Bana oy veren 75 milyon vatansever, Amerika'yı tekrar harika yapacak ve gelecekte de yüksek sese sahip olacak. Hiçbir şekilde saygısızlık veya haksız muamele görmeyecekler" ifadelerini kullandı.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!