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Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!

Kongre binasının basılmasının ardından tüm dünyada tepkilerin odağı haline gelen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

"HAKSIZ MUAMELE GÖRMEYECEKLER"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. Trump paylaşımında, Biden'ın 20 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını belirterek, "Bana oy veren 75 milyon vatansever, Amerika'yı tekrar harika yapacak ve gelecekte de yüksek sese sahip olacak. Hiçbir şekilde saygısızlık veya haksız muamele görmeyecekler" ifadelerini kullandı.

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"MERAK EDENLER İÇİN..."

Bu sözlerinden dakikalar sonra yeni bir paylaşımda daha bulunan Trump, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!

​ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

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6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından açıklama yapan Trump, 20 Ocak'ta Biden yönetimine 'yumuşak bir geçiş' sağlanacağını ifade etmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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