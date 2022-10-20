TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Financı haddini aştı! TSK'ya kimyasal silah kullanmakla suçladı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Financı, Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Koronavirüs sürecinde yaptığı açıklamalarda kamuoyunun tepkisi çeken Türk Tabipleri Birliğinin Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Financı, katıldığı bir TV programında Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Financı haddini aştı! TSK'ya kimyasal silah kullanmakla suçladı!

SKANDAL SÖZLER

Korur katıldığı canlı yayında, "Görüntüleri daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" sözlerini kullandı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Financı haddini aştı! TSK'ya kimyasal silah kullanmakla suçladı!

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bu ifadeler sonrası Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada kimyasal silah kullanımı kesin bir dille yalanlandı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına” yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir.

Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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