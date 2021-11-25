Tuğçe Açıkgöz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Börü 2039 Tuğçe Açıkgöz'ün biyografisi...

Blu TV'nin yeni bilim- kurgu dizisi Börü 2039 izleyiciyle buluşuyor. 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizinin konusu ve çekimleri kadar, oyuncuları da heyecan yarattı. Fragmanlarda rastlanılan Tuğçe Açıkgöz'ün ise kim olduğu merak konusu oldu. Bizler de "Tuğçe Açıkgöz kimdir? Nereli, kaç yaşında?" konu başlıklarına yer verdik. İşte, Börü 2039 Tuğçe Açıkgöz'ün biyografisi...

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, BÖRÜ 2039 TUĞÇE AÇIKGÖZ'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Güzel oyuncu, 1.67 cm boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Lise eğitimini Doğa Koleji’nde tamamlamış, daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim görerek, burada Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro içinde bulunmuştur. Sahne ışığı fark edilen genç oyuncu, performansındaki başarı sayesinde dizi dünyasına atılmıştır.

Sırasıyla, “Alaturka, Babam Geri Döndü” filmlerinde rol alan Açıkgöz, 2007 yılında “Vatan Sağolsun” dizisinde Şehit eşini canlandırmış, 2015 yılında ise “Yaz’ın Öyküsü” dizisinde rol almıştır.

2020 yılında "Leke" ve "Sol Yanım" dizilerinde rol alan başarılı oyuncu, son olarak Menajerimi Ara kadrosuna konuk oyuncu olarak katılmıştır.