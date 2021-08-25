Tuğgeneral Nail İlbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

TUĞGENERAL NAİL İLBEY KİMDİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşında olan Tuğgeneral Nail İLBEY 28 Ağustos 1972 tarihinde Manisa'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Manisa/Turgutlu'da tamamlamayı müteakip girdiği Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden 1990 yılında, Kara Harp Okulundan ise 30.08.1994 tarihinde “Jandarma Teğmen” rütbesi ile mezun olmuştur.

Ardından 1994-1995 yıllarında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda "Piyade Subay Temel Kursunu" ve İzmir/Foça Jandarma Komando Okulunda "Jandarma Komando Subay Temel Kursunu" tamamlayarak, Van/Başkale Geçitvermez Jandarma Sınır Takım Komutanı olarak atanmış ve 1995-1997 yılları arasında bu görevi yürütmüştür.

1997 yılında Ankara/Güvercinlik Jandarma Okullar Komutanlığı'nda "Jandarma Subay Temel Kursunu" görmüş ve İzmir/Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı emrine atanmıştır. İzmir/Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı’nda 1997-1998 yılları arasında 2'nci Jandarma İç Güvenlik Özel Harekat Bölük Komutan Vekilliği, 1998-2002 yılları arasında ise 1'inci Jandarma İç Güvenlik Özel Harekat Bölük Komutanlığı yapmıştır.

2002 yılında Harp Akademileri giriş sınavını kazanan Tuğgeneral Nail İLBEY, 2004 yılında Kara Harp Akademisinden “Kurmay Yüzbaşı” rütbesiyle mezun olmuş ve Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emrine atanmıştır. 2004-2006 yılları arasında Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Harekat Plan Subaylığı ve İstihbarat ve İKK Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir.

2006-2008 Yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Harekat Plan Subaylığı ve Harekat Şube Müdür vekilliği yaparken, 2007 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır. Müteakiben 2008-2010 yılları arasında Şam Askeri Ataşe Yardımcılığı ve Adana Mutabakatı Genelkurmay Başkanlığı Özel Temsilciliği, 2010-2013 yılları arasında Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesinde Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

2013-2015 yılları arasında Ankara/Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı emrinde görev yapmayı müteakip, 2015-2016 yılları arasında Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2018-2019 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 29.08.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ederek, Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.

Halen Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Nail İLBEY Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünden mezun olmuş ve 2018 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Turizm İşletmeciliği bölümünde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Tuğgeneral Nail İLBEY, evli ve iki çocuk babasıdır.