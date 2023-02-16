Tugrul Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugrul Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tugrul Baskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tugrul Baskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tugrul Baskan 30 Ocak 1996 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Tuğrul Başkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tugrul Baskan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tugrul Baskan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Batman Petrolspor futbol takımında oynamaktadır. Batman Petrolspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tugrul Baskan'nin Batman Petrolspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tugrul Baskan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tugrul.baskan/

Tugrul Baskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tugrul Baskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tugrul Baskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tugrul Baskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2017 yılında Hacettepe

30 Haziran 2017 yılında G.Birliği U21

23 Ağu 2017 yılında Hacettepe

30 Haziran 2019 yılında G.Birliği U21

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

18 Eylül 2020 yılında Ankaraspor

31 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

7 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ankaraspor

12 Ocak 2023 yılında Batman Petrol

Tugrul Baskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tugrul Baskan şuan Batman Petrolspor takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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