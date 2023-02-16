Tuncay Findikci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuncay Findikci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tuncay Findikci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tuncay Findikci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tuncay Findikci 23 Temmuz 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tuncay Fındıkcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tuncay Findikci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tuncay Findikci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Batman Petrolspor futbol takımında oynamaktadır. Batman Petrolspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tuncay Findikci'nin Batman Petrolspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tuncay Findikci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tuncay Findikci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tuncay Findikci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tuncay Findikci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2011 yılında Arsinspor

8 Ocak 2014 yılında Darıca GB

3 Temmuz 2016 yılında Tuzlaspor

1 Temmuz 2017 yılında Yeni Orduspor

13 Temmuz 2018 yılında Darıca GB

20 Temmuz 2019 yılında Elazığ Bld FK

15 Eylül 2020 yılında Ergene Velimeşe

1 Şubat 2021 yılında Bld Kütahya

11 Ağu 2022 yılında Hacettepe 1945

12 Ocak 2023 yılında Batman Petrol

Tuncay Findikci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tuncay Findikci şuan Batman Petrolspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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