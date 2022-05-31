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TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

TÜİK, resmi internet sitesinden Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de ekonomi yüzde 7,3 büyüdü.

TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın, 2022 yılının ilk çeyreğine dair verileri açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, GSYH 2022 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

İNŞAAT SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ AZALDI

TÜİK'in açıklamalarında şu bilgiler de yer aldı: "GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %16,8, hizmetler %14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %8,9, sanayi %7,4, diğer hizmet faaliyetleri %6,8, gayrimenkul faaliyetleri %5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,2 ve tarım %0,9 arttı. İnşaat sektörü ise %7,2 azaldı."

TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

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