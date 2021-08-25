Tülin Oygür kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

TÜLİN OYGÜR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

64 yaşında olan Tülin Oygür, 1957 yılında Balıkesir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçen Oygür, 1980 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden (Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Diş Hekimliği Yüksekokulu) mezun oldu. 1986 yılında Patoloji Doktorası aldı.

1989-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi kadrosunda çalıştı. 1992 yılında Patoloji Doçenti oldu. 1993 yılında Türkiye’deki tek Oral Patoloji Doktora Programının açılmasında görev aldı.

Oral Patoloji Bilim Dalını kurmak üzere 1998 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde doçent kadrosuyla göreve başladı. 1999 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Oral Patoloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 2000 tarihinde Profesör oldu.

2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevinde eğitim-öğretim, öğrenci işleri, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında sorumluluk aldı.

26’sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi ve “Ağız Patolojisi Ders Kitabı” isimli bir adet kitabı bulunmaktadır. 2011 yılının Eylül ayında emekli olan Tülin Oygür, 2012 yılında İşçi Partisi’ne katıldı. Oygür, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Tülin Oygür evli olup bir kızı bulunmaktadır.