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  3. Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

ÖSYM, DGS’ye giren adayların, 7 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi.

Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen DGS'ye katılım sağlayan adayları ilgilendiren haber ÖSYM tarafından duyuruldu. 

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''2020-DGS’ye giren adayların,  27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek  onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve  onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir. denildi.

Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

Tüm dayların 01 Eylül 16.00’ya kadar eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinden sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacak. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacak.

Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

EĞİTİM BİLGİSİ EKSİK VE YA HATALI OLAN ADAYLAR DİKKAT!

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

Tüm DGS adaylarını ilgilendiriyor! Son gün 1 Eylül

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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