Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı. Kararın ardından bir süre sessiz kalan Cihat Yaycı bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaycı, istifa sebebini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEPKİ DEĞİLDİR"

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı bugün istifa ettiğini duyurdu. Cihat Yaycı istifasına ilişkin olarak,"İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir.Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır.” dedi.

FETÖMETRE'Yİ GELİŞTİRMİŞTİ

Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cüleri 'önce tespit et sonra imha et' stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak da biliniyor.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü. 29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etti. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı neden istifa etti?