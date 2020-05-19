Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifa haberinin ardından bu istifanın nedeni ve Yaycı araştırılmaya başlandı. Peki Tümamiral Cihat Yaycı kimdir? Kaç yaşında? Tümamiral Yaycı neden istifa etti? Tüm merak edilenler haberimizde

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI KİMDİR?

Tümamiral Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycu, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

Bu süre zarfından 2000 yılında Deniz Harp Akademisi’nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve müteakiben Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

"Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi” Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD’de “Fizik Mühendisliği” ile “Elektronik Mühendisliği” dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası İlişkiler” ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Tümamiral Yaycı, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ’cüleri ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak biliniyor.

TÜMAMİRAL YAYCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü yayımlanan karar ile Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtildi.

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Yaycı ile görüştüğünü ve kendisine istifasının Erdoğan'a tepki amacı taşımadığını söylediğini aktardı.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk de Yaycı'nın yakın çevresine "Onurum, gururum incindi" dediğini öne sürdü.