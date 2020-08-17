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  3. Türk futbolu yasta! Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar yaşamını yitirdi

Türk futbolu yasta! Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar yaşamını yitirdi

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Türk futbolu yasta! Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar yaşamını yitirdi

Türk futbolunu üzen gelişme İzmir'den geldi. 14 Ağustos'ta Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde, meydana gelen kazada Somaspor futbolcu Melih Vardar (27) ve kardeşi Semih Vardar'ın kullandığı elektrikli bisiklete, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan idaresindeki otomobil çarpmıştı. Olayda iki kardeşten Melih Vardar ağır yaralanmış, iki kardeş Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor’un futbolcusu Melih Vardar’dan bugün acı haber geldi. Melih Vardar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti,  kardeşi Semih'in  durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

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ARAÇ ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan kazadan sonra Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, sabaha karşı Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Aydınhan, daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Elektrikli bisikleti altında alan Aydınhan yönetimindeki aracın, bisikleti yaklaşık 50 metre sürüklediği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Melih Vardar kimdir? Kaç yaşında? Neden hayatını kaybetti?Melih Vardar kimdir? Kaç yaşında? Neden hayatını kaybetti?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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