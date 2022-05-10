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Türk mimarisi motifleriyle tasarlanan Orhangazi Mahallesi Kitap Kafe açılıyor!

Geleneksel Türk Mimarisiyle tasarlanan kitap kafe Orhangazi Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Türk mimarisi motifleriyle tasarlanan Orhangazi Mahallesi Kitap Kafe açılıyor!

Pendik Belediyesi, ilk olarak Kemal Tahir Kütüphanesi’nde gerçekleştirdiği Kitap Kafe konseptinin ikincisini Orhangazi Mahallesi’nde yaptı.

KİTAP KAFE AÇILDI

Şifalı Sokak’ta yapılan kitap kafe geleneksel Türk mimarisi motifleriyle dizayn edildi. İki kattan oluşan Orhangazi Kitap Kafe’nin üst katı okuma salonu, alt katı ise kafeden oluşacak. Kitap kafe konsepti daha sonra uygun görülen başka mahallelere de kurulacak.

Türk mimarisi motifleriyle tasarlanan Orhangazi Mahallesi Kitap Kafe açılıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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