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  3. Türk sinemasının efsane isimi Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümüyle sevenlerini yasa boğdu...

Türk sinemasının efsane isimi Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümüyle sevenlerini yasa boğdu...

Birbirinden önemli projelerde yar alan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının efsane isimi Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümüyle sevenlerini yasa boğdu...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç'ten gelen üzücü haberle Türk Sinema dünyası yasa boğuldu. Nedret Güvenç'in sabaha karşı uykusunda vefat ettiği öğrenildi. 

Birbirinden önemli projelerde yar alan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Türk sinemasının efsane isimi Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümüyle sevenlerini yasa boğdu...

DOSTLARI YASTA

Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler;

IŞIL YÜCESOY

"Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun."

SÜHA UYGUR

"Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan’a, Ece’ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…"

NİLGÜN BELGÜN

"Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun."

{TITLE_STRIP}Nedret Güvenç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nedret Güvenç neden öldü?

Türk sinemasının efsane isimi Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümüyle sevenlerini yasa boğdu...

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