Türk şirketinden dev adım! Tüm dünyaya İHA satmayı hedefliyor!

İnsansız hava aracı çözümleri üreteN Zyrone Dynamics adlı Türk şirketi, adlığı uluslararası bir iş ortaklığı ile hedeflerini büyültme yolunda büyük bir adım attı. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Zyrone Dynamics, önemli bir ortaklığa imza attı. Şirket, bu ortaklıkla birlikte tüm dünyaya İHA satmayı hedefliyor.

KENDİ SINIFININ 'EN'LERİ ARASINDA

IDEF 2021'de 2 yeni ürünle yer aldıklarını belirten, Zyrone Dynamics'in kurucu ortağı Mutat Kanber, araçların kendi sınıflarında en uzun süre havada kalış, en hızlı uçuş özelliklerine sahip olduğunu ifade etti.

Zyrone Dynamics'i uluslararası bir marka olma hedefiyle kurduklarını dile getiren Kanber, Türkiye'ye döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yöndeki çabaların ilk sonuçlarını alma noktasına geldiklerini aktaran Kanber, şöyle konuştu:

"DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Hindistan'dan şirketimize büyük bir yatırım aldık. Bu yatırım sayesinde yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız, büyük bir satış kanalına dahil olacağız. Bu sayede sadece bir ortaklık anlaşması değil, beraberinde gelen satış anlaşmalarıyla birlikte ülke kaynaklarına sürekli akış sağlayacak bir yapıyı oluşturmuş olduk. Yetkinliğimizi, çoğunluğumuzu elimizde tutarken ürettiğimiz teknolojiden para kazanan bir şirket olmak istiyoruz."

"BÜYÜMEK İSTİYORUZ"

"Bu ortaklıkla sivil amaçlı platformların uygulamaları ortaya çıkacak. Fuarda ilk kez sergilediğimiz ürün de özellikle sivil ortamdaki kargo taşımacılığının ilk örneklerinden bir tanesi olacak. Bu sayede hedef öncelikle Hindistan pazarı, Hindistan için yakın, bizim için uzak Asya pazarları, kargo İHA'ların yaygın olduğu ülkelerde de bu ilişkileri kullanarak AB, İngiltere ve Avusturalya gibi ülkelere açılımlar yapmak olacak. Bu şekilde büyümek istiyoruz."

"PAZARLAMA GÜCÜNDEN YARARLANACAĞIZ"

Murat Kanber, yaptıkların sözleşmeyle birlikte şirketin yüzde 30'unu 3,5 milyon karşılığında DCM Shriram Industries şirketine verdiklerini belirtti. Kanber, satılan her İHA için de komisyon alacaklarını ve DCM Shriram Industries'in uluslararası pazarlama tarafındaki gücünden yararlanacaklarını kaydetti.

DCM Shriram Industries'i temsil eden Zyrone Dynamics Yönetim Kurulu Üyesi Rudra Shriram da görüşmelerin koronavirüs salgını nedeniyle oluşan kısıtlamalar yüzünden planladıklarında daha uzun sürdüğünü aktardı.

"GEREKLİ SİNERJİYİ YARATABİLECEK BİR ORTAKLIK"

Bu ortaklığı para karşılığı bir ortaklık olarak görmediklerini söyleyen Shriram, amaçlarının teknoloji şirketi deneyimi ile sahip olduğu kapitalin gücüyle hareket edebilen bir yapının gücünü global anlamda bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Shriram, "Global pazara yönelik insansız hava aracı çözümleri üretebilmek için gerekli olan sinerjiyi yaratacak bir ortaklığa imza attık." dedi.