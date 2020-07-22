Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti

15 Temmuz'u anlamak konulu toplantıda yaptığı konuşmalarla kamuoyunun tepkisini çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış görevinden istifa etti.

Yaramış'ın istifası Türk Tarih Kurumunun Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir."

NE OLMUŞTU?

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış 14 Temmuz Salı günü katıldığı '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

Ahmet Yaramış kimdir? Aslen nereli? Neden istifa etti?