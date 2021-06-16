Türkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşılaştı. Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev birlikte takip etti. Maça TRT spikerinin gafı damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev, Bakü'de oynanan Türkiye - Galler maçını birlikte tribünden takip etti. Maç, canlı olarak TRT ekranlarında yayınlanırken maçın hemen başında yaşanan gaf izleyenlerin gözünden kaçmadı.
Maçı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik, "Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yönetiyor" dedi.
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İşte o anlar: