İtalya 3 – 0 İsviçre | MAÇ SONUCUSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 ÇarşambaGalatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattıŞehit polis Ercan Yangöz kimdir?1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşımTürkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakikaSon dakika| Suçu üstüne aldı! Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamaFED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttuTürkiye 0 - 2 Galler | MAÇ SONUCU
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Türkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!

Türkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşılaştı. Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev birlikte takip etti. Maça TRT spikerinin gafı damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev, Bakü'de oynanan Türkiye - Galler maçını birlikte tribünden takip etti. Maç, canlı olarak TRT ekranlarında yayınlanırken maçın hemen başında yaşanan gaf izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Maçı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik, "Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yönetiyor" dedi. 

Türkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!

{TITLE_STRIP}Bakü'de büyük şok! A Milliler ikinci maçında da mağlup

{TITLE_STRIP}Son dakika| Suçu üstüne aldı! Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklama

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT