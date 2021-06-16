Türkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu! A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşılaştı. Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev birlikte takip etti. Maça TRT spikerinin gafı damga vurdu.

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