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Türkiye genelinde maske zorunlu mu?

Türkiye genelinde maske zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artması nedeniyle "Kovid-19 Tedbirleri" adlı genelge yayımladı. İşte genelgedeki bilgiler...

Türkiye genelinde maske zorunlu mu?

Mart ayından bu yana salgınla mücadele hız kesmeden sürse de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı vakaların arttığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirlerine ilişkin bir genelge sundu.

Genelgede Türkiye genelinde uygulanacak yeni önlemler kamoyla paylaşıldı. İşte Türkiye genelinde maske zorunlu mu? soruna yanıt ve genelgeye ilişkin detaylar...

Türkiye genelinde maske zorunlu mu?

TÜRKİYE GENELİNDE MASKE ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" genelgesine göre otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Maske takmanın zorunlu olduğu yerler?Cezası ne kadar? Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?Maske takmanın zorunlu olduğu yerler?Cezası ne kadar? Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?

Türkiye genelinde maske zorunlu mu?

OTOBÜSLERDE AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK

Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek. 

Türkiye genelinde maske zorunlu mu?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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