Koronavirüs tedbirleri genişletildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Peki Maske takmanın zorunlu olduğu yerler? Cezası ne kadar? Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU YERLER?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genelgenin 81 ile gönderildiğini açıkladı. Türkiye genelinde uygulanacak karara göre meskenler dışında; kamuya açık tüm alanlarda maske takmak artık zorunlu oldu.

Maske takmamanın yasak olduğu yerler şöyle;

İşyerleri, fabrikalar, sahiller, toplu ulaşım araçları, piknik alanı, sahiller, sokak, park, bahçe, cadde vb. alanlar

ARABA KULLANIRKEN MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Yeni koronavirüs genelgesi tüm Türkiye'de uygulanacak. Özel araçlarda maske takmamanın cezası var mı sorusunu merak eden sürücüler, özel araçlarda maske kullanım zorunluluğu hakkında net bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni kurallara göre sürücü kendi aracında tek kişi de olsa maske takması artık zorunlu.

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

CEZASI NE KADAR?

Yayımlanan genelgeye göre 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanacak yeni kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye genelinde maske zorunlu mu?